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Общество

В детском саду №4 в Великих Луках заменят окна и восстановят кровлю

В детском саду № 4 в Великих Луках заменят окна и кровлю до 1 августа 2025 года. Об этом во время приёма граждан по поручению президента РФ 17 апреля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

С просьбой о содействии в замене аварийных окон обратилась жительница Великих Лук Анастасия Ерохина.

Она отметила, что частично пластиковые окна в здании уже есть, но половина оконных рам, в том числе в помещении ясельной группы, деревянные и в плохом состоянии.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев сообщил, что предусмотрена замена окон и восстановление кровли детского сада. На ремонт первого корпуса выделено 50 миллионов рублей.

Средства будут доведены до управления образования, затем проведут конкурсные процедуры. В летний период до 1 августа выполнят все работы в детском саду, отметил Андрей Беляев.

«Тогда 1 августа контрольный срок доклада президенту», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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