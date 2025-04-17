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Волонтёров приглашают на раллийную гонку «Голубые озёра» в Псковской области

Волонтёров приглашают помочь с организацией шестого этапа Кубка России по ралли «Голубые озёра», который пройдёт в окрестностях Пустошкинского и Себежского районов Псковской области 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Волонтёров приглашают на раллийную гонку «Голубые озёра» в Псковской области. Фото: ПАИ

Организаторы ищут 25 добровольцев, которые будут осуществлять контроль допуска зрителей на территорию соревнований. «Это отличная возможность стать частью захватывающего события и внести свой вклад в его успешное проведение», – отметили в пресс-службе великолукского вуза.

Организаторы приглашают только совершеннолетних волонтёров, как пеших, так и на личном транспорте. Время работы 26 апреля с 7:00 до 16:00 в Пустошкинском районе.

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