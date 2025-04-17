Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские приставы заставили москвича расплатиться за ДТП с помощью ареста смартфона

Приставы заставили жителя Москвы расплатиться за ДТП, виновником которого он оказался, с помощью ареста смартфона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, а его транспортное средство - повреждения. Позже пострадавший обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд принял сторону истца и обязал виновника ДТП выплатить компенсацию в размере 614 тысяч рублей, а также оплатить услуги эксперта в размере 15 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 тысяч рублей.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Должника уведомили о его обязанностях, однако никаких действий он не предпринял, поэтому приставы арестовали счета москвича, но и это не помогло.

Тогда во время визита должника в отделение пристав-исполнитель арестовал и изъял у него смартфон. В итоге уже на следующий день мужчина принёс квитанцию об оплате всех задолженностей. После этого арестованный телефон ему вернули.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

«Помним, благодарим, гордимся!»: в Псковской области дети и мастера пряничного дела изготавливают для ветеранов подарки
17 апреля 2025

Новая спецтехника для энергетиков поступила в Псковскую область
17 апреля 2025

Родители и педагоги музыкальной школы в Пскове жалуются на поведение преподавателя по вокалу
17 апреля 2025

Стал известен режим работы Псковского музея в майские праздники
17 апреля 2025

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» открылась в Пскове
17 апреля 2025

17 и 18 апреля псковичи будут слышать грохот гранатомётов с полигонов в Кислово и Черёхе
17 апреля 2025

Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
17 апреля 2025

Кубок Лиги дебатов «Истина» достался школьникам из Гдова и Великих Лук

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...