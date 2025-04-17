Псковские приставы заставили москвича расплатиться за ДТП с помощью ареста смартфона

12:28, 17 апреля 2025, ПАИ

Приставы заставили жителя Москвы расплатиться за ДТП, виновником которого он оказался, с помощью ареста смартфона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, а его транспортное средство - повреждения. Позже пострадавший обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд принял сторону истца и обязал виновника ДТП выплатить компенсацию в размере 614 тысяч рублей, а также оплатить услуги эксперта в размере 15 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 тысяч рублей.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Должника уведомили о его обязанностях, однако никаких действий он не предпринял, поэтому приставы арестовали счета москвича, но и это не помогло.

Тогда во время визита должника в отделение пристав-исполнитель арестовал и изъял у него смартфон. В итоге уже на следующий день мужчина принёс квитанцию об оплате всех задолженностей. После этого арестованный телефон ему вернули.