Псковские приставы заставили москвича расплатиться за ДТП с помощью ареста смартфона
Приставы заставили жителя Москвы расплатиться за ДТП, виновником которого он оказался, с помощью ареста смартфона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, а его транспортное средство - повреждения. Позже пострадавший обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд принял сторону истца и обязал виновника ДТП выплатить компенсацию в размере 614 тысяч рублей, а также оплатить услуги эксперта в размере 15 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 тысяч рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Должника уведомили о его обязанностях, однако никаких действий он не предпринял, поэтому приставы арестовали счета москвича, но и это не помогло.
Тогда во время визита должника в отделение пристав-исполнитель арестовал и изъял у него смартфон. В итоге уже на следующий день мужчина принёс квитанцию об оплате всех задолженностей. После этого арестованный телефон ему вернули.
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