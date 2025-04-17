Новая спецтехника для энергетиков поступила в Псковскую область

13:12, 17 апреля 2025, ПАИ

Новая спецтехника для Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» поступила в регион. Ключи от неё энергетикам торжественно вручили губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов в четверг, 17 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













































Напомним, что в рамках реализации программы повышения надёжности электросетевого комплекса Псковской области за счёт средств федерального бюджета закуплена и поставлена в Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» 31 единица специальной техники, в том числе для расчистки просек воздушных линий, автокраны, автомобили КамАЗ, низкопольные прицепные тралы, седельные тягачи.

31 единица техники поступала поэтапно в течение первого квартала 2025 года. В связи с необходимостью задействовать часть техники в производственных работах шесть единиц техники были транспортированы к местам эксплуатации. Ключи от оставшихся 25 единиц специальной техники вручили сегодня бригадам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».