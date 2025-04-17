Киноновинки: что смотреть с 21 по 27 апреля

11:10, 18 апреля 2025, ПАИ

Следующая неделя наполнена яркими премьерами. Псковское агентство информации выбрало для вас самые интересные киноновинки, чтобы вечера прошли незабываемо.

Психиатр Синтия Уинстоун может проникать в сознание людей. Однажды на пороге её дома появляется девочка Райли, видения которой не сулят ничего хорошего ни семье Синтии, ни всему городу. Древний и сильный монстр проголодался, и он вот-вот вырвется наружу. Фильм «Оно. Новая глава» в кино с 24 апреля.

Фильм «Дело «Мальдорор» основан на реальных событиях. В городе пропадают девочки, население в ужасе, версии произошедшего множатся с каждым днём. Молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретной операции под грифом «Мальдорор». Однако скоро он начинает своё собственное расследование, чтобы понять, что происходит на самом деле. В кино с 24 апреля.

В военное время новости с фронта самые долгожданные. Молодой почтарь в маленьком городе исправно приносит известия в семьи. Никто не знает, что у него есть секрет. Защищая горожан от плохих новостей, он в скором времени сталкивается с военным ведомством. Фильм «Почтарь» в кино с 24 апреля.

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда семьи подолгу сидели без еды. Собака по кличке Каруза, чтобы спасти своих хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Мальчик Митя присоединяется к своей собаке. Но дорога к провизии перекрывается, когда на их пути появляются немецкие патрульные. Фильм «Каруза» в кино с 24 апреля.

После крупной ссоры Валя уезжает с Патриков в Питер, оставляя Ходякова одного. Его постоянные командировки вызывают тревогу у окружающих. К причинам для беспокойства добавляется большое количество приезжих, желающих занять место под солнцем. Да и вообще, без Веры Патрики уже не те. Героям приходится объединиться, чтобы вернуть её домой. «Беспринципные в Питере» на платформе «Кинопоиск» с 24 апреля.

В пятом сезоне сериала «Ты» Джо возвращается в Нью-Йорк. Он пытается оставить своё прошлое, но внутренние демоны не дают ему покоя. Новая сотрудница книжного магазина Бронте сближается с ним на почве общих литературных интересов и пережитых утрат. Она заставляет Джо переосмыслить его благополучную жизнь. Новый сезон сериала на платформе Netflix с 24 апреля.