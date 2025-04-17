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Спорт

Российских спортсменов допустят до летней Универсиады в Германии в нейтральном статусе

Оргкомитет летней Универсиады 2025 года в Германии подтвердил свою готовность допустить российских и белoрусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они туда квалифицируются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оргкомитет.

В оргкомитете пояснили, что Международная федерация университетского спорта (FISU) будет следовать рекомендациям МОК и международных федераций, допуская отдельных нейтральных студентов-спортсменов к соревнованиям в тех видах спорта, где это разрешено.

Российские и белорусские спортсмены не участвовали в зимней Универсиаде 2025 года в Италии, так как международные федерации не предоставили им возможности для отбора. Однако в большинстве летних видов спорта международные федерации уже допускают российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Сборная России в последний раз выступала на летней Универсиаде в 2019 году в Неаполе, заняв второе место в медальном зачете после Японии. Летняя Универсиада 2025 года пройдет с 16 по 27 июля.

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