В Псковском УМВД поздравили ветеранов

14:31, 17 апреля 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана органов внутренних дел РФ, прошло в УМВД России по Псковской области сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



















В этот памятный день ветеранов органов внутренних дел наградили за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности региона.

Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, выразил искреннюю благодарность за преданность службе и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. Ветеранам вручили подарки, ставшие символом признания и уважения их заслуг.

После официальной части мероприятия для ветеранов организовали праздничное чаепитие, на котором они смогли обменяться воспоминаниями, поделиться опытом и просто приятно провести время в кругу коллег и единомышленников.