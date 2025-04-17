Научная конференция по археологии соберёт в Пскове российских и белорусских исследователей

14:54, 17 апреля 2025, ПАИ

22-24 апреля в историко-краеведческой библиотеке имени Василёва в Пскове пройдет 70-е заседание научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли». Семинар им. академика В. В. Седова». Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

В этом году в семинаре исследователи из России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Тверь, Липецк, Пермь, Выборг) и Белоруссии (Минск) представят 55 докладов.

Семинар проводится в Пскове с 1980 года. Первое заседание было организовано Институтом археологии АН СССР и Псковским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником как научная площадка, где археологи, историки и специалисты иного профиля могли бы обмениваться опытом, координировать свои действия, обсуждать проблемы различного масштаба – от повседневных методических до самых глубоких, стоящих перед наукой.

45 лет Псковское археологическое сообщество хранит традиции основателей псковского семинара Валентина Седова и Инги Лабутиной.

Заседания семинара теперь носят междисциплинарный характер: помимо археологов и историков на конференции регулярно выступают с докладами и принимают участие в дискуссиях лингвисты, искусствоведы, историки архитектуры и искусства, этнографы, антропологи, реставраторы, учёные естественно-научного профиля.

Все материалы семинара ежегодно публикуются в одноименном сборнике.