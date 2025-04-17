Первая ракетка России Мирра Андреева проиграла соотечественнице Александровой на турнире в Штутгарте

15:03, 17 апреля 2025, ПАИ

Первая ракетка России Мирра Андреева проиграла в двух сетах соотечественнице Екатерине Александровой во втором круге турнира серии WTA-500 в Штутгарте, передаёт корреспондент ПАИ.

Матч продлился чуть больше часа. За это время Александрова реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. В свою очередь, Андреева дважды выиграла гейм на чужой подаче, заработала три эйса и допустила две двойные ошибки.

В четвертьфинале «пятисотника» Екатерина Александрова сыграет с победителем матча между польской теннисисткой Магдаленой Френх и американской Джессикой Пегулой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».