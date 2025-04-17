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Первая ракетка России Мирра Андреева проиграла соотечественнице Александровой на турнире в Штутгарте

Первая ракетка России Мирра Андреева проиграла в двух сетах соотечественнице Екатерине Александровой во втором круге турнира серии WTA-500 в Штутгарте, передаёт корреспондент ПАИ.

Матч продлился чуть больше часа. За это время Александрова реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. В свою очередь, Андреева дважды выиграла гейм на чужой подаче, заработала три эйса и допустила две двойные ошибки.

В четвертьфинале «пятисотника» Екатерина Александрова сыграет с победителем матча между польской теннисисткой Магдаленой Френх и американской Джессикой Пегулой.

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