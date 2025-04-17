Команда промтеха ПсковГУ представила вуз на Всероссийской студенческой олимпиаде в Петербурге

15:04, 17 апреля 2025, ПАИ

Студенты третьего курса института промышленных технологий и дизайна ПсковГУ Максим Андрианов, Вадим Иванов и Николай Леонтьев стали участниками Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «строительство», организованной Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Максим Андрианов занял третье место в номинации «Архитектурно-строительные конструкции».

«Ребята с удовольствием приняли участие, показали хорошие результаты, посетили интересные экскурсии и достойно представили университет!» – отметили в институте.

В качестве члена жюри на олимпиаде от ПсковГУ выступил старший преподаватель кафедры «Архитектура и строительство» Александр Григорьев.

Отметим, участниками олимпиады стали 18 вузов из России и Белоруссии.