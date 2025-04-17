Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Команда промтеха ПсковГУ представила вуз на Всероссийской студенческой олимпиаде в Петербурге

Студенты третьего курса института промышленных технологий и дизайна ПсковГУ Максим Андрианов, Вадим Иванов и Николай Леонтьев стали участниками Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «строительство», организованной Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Максим Андрианов занял третье место в номинации «Архитектурно-строительные конструкции».

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Ребята с удовольствием приняли участие, показали хорошие результаты, посетили интересные экскурсии и достойно представили университет!» – отметили в институте.

В качестве члена жюри на олимпиаде от ПсковГУ выступил старший преподаватель кафедры «Архитектура и строительство» Александр Григорьев.

Отметим, участниками олимпиады стали 18 вузов из России и Белоруссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

Пушкинский заповедник организует бесплатные экскурсии для участников СВО и их семей
17 апреля 2025

В Пскове презентовали альманах «Жертвы во имя Победы», изданный по инициативе Минобрнауки РФ
17 апреля 2025

В Псковской области при поддержке нацпроекта модернизируют подходы к обучению будущих специалистов АПК
17 апреля 2025

Туман накроет Псковскую область
17 апреля 2025

В Псковском УМВД поздравили ветеранов
17 апреля 2025

Средний срок ипотеки в России приблизился к 26 годам – Банк России
17 апреля 2025

«Помним, благодарим, гордимся!»: в Псковской области дети и мастера пряничного дела изготавливают для ветеранов подарки
17 апреля 2025

Новая спецтехника для энергетиков поступила в Псковскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...