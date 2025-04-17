Десятиклассник из Пскова проходит стажировку в Евразийском научном центре

16:19, 17 апреля 2025, ПАИ

Ученик десятого класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев проходит стажировку в Евразийском научно-образовательном центре в Уфе. Эта поездка стала возможной благодаря его победе во Всероссийском конкурсе «Наука. Территория героев», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Для Тимофея Ковалева и его куратора, учителя биологии Натальи Чугуновой, была разработана специальная образовательная программа и экскурсионные маршруты по научным объектам Уфы.

Псковичи посетили лаборатории Уфимского университета науки и технологий (УУНИТ), Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Им рассказали о процессах ионной полировки аргоном и магнетронного напыления в среде аргона. Также они узнали о технологии напыления органических плёнок для создания датчиков на основе органических соединений и смогли поучаствовать в некоторых лабораторных экспериментах с осциллографом.

Десятиклассник поделился своими эмоциями, отметив, что им показали, где используется разряженный воздух и аргон под напряжением. Он рассказал, что в «Сириусе» видел подобный опыт, а здесь узнал, для чего он нужен и где реально применяется. По его словам, это было потрясающе.

Наибольшее впечатление на псковского школьника произвела Передовая инженерная школа «Моторы будущего», где также прошла импровизированная экскурсия.

Тимофей Ковалев отметил, что им рассказали об электродвигателях, в частности о первом российском «электросамолёте» – Як-40ЛЛ, который оснащён гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. По его словам, самое поразительное заключается в том, что в лаборатории организовано мелкосерийное производство электротехнических деталей, несмотря на то что это всего лишь университетская лаборатория.

В ближайшие дни жители Пскова продолжат знакомство с лабораториями института технологии и материалов УУНИТ, а также института физики молекул и кристаллов, который является обособленным структурным подразделением Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

Напомним, что ученик Тимофей Ковалев занял второе место в научно-популярном конкурсе «Наука. Территория героев», финал которого состоялся 12 февраля в Москве. Этот конкурс проводится ежегодно при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» в рамках десятилетия науки и технологий.