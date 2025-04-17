Семейный книжных клуб «Книгурёнок» для самых маленьких открылся в библиотеке Каверина

22:51, 17 апреля 2025, ПАИ

Семейный книжный клуб «Книгурёнок» для детей от четырёх до шести лет открылся в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, рассказала исполняющая обязанности директора учреждения Полина Бабёнышева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это семейный клуб, куда мы в выходной приглашаем детей и их родителей, бабушек, дедушек. Там у нас будут проходить встречи с известными псковскими людьми – писателями, артистами и другими, которые будут с детьми читать, общаться, обсуждать прочитанное и что-то делать своими руками: иллюстрации, подделки», – поделилась гостья студии.

Она отметила, что первая встреча клуба состоялась 12 апреля. В мероприятии участвовало около 50 человек, в том числе заслуженная артистка России Наталья Александрова.

«Все остались очень довольны. Классный клуб у нас получился», – подчеркнула Полина Бабёнышева.