Андрея Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию

17:50, 17 апреля 2025, ПАИ

Андрей Шишин назначен главным тренером сборной России по плаванию, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

В декабре прошлого года кандидатуру Шишина единогласно поддержало бюро правления ФВВСР, а в январе его выдвинули на эту должность. С 2018 года пост главного тренера занимал Сергей Чепик, который покинул федерацию по истечении срока контракта.

Шишин в 2023 году стал старшим тренером юниорской сборной России, а с 2024 года занимал должность старшего тренера основной команды. Он работает в тренерском штабе сборной с 2010 года. Под его руководством тренировались двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов и серебряный призер Олимпиады Иван Гирев.

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