Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Андрея Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию

Андрей Шишин назначен главным тренером сборной России по плаванию, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Андрея Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию. Фото: пресс-служба ФВВСР

В декабре прошлого года кандидатуру Шишина единогласно поддержало бюро правления ФВВСР, а в январе его выдвинули на эту должность. С 2018 года пост главного тренера занимал Сергей Чепик, который покинул федерацию по истечении срока контракта.

Шишин в 2023 году стал старшим тренером юниорской сборной России, а с 2024 года занимал должность старшего тренера основной команды. Он работает в тренерском штабе сборной с 2010 года. Под его руководством тренировались двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов и серебряный призер Олимпиады Иван Гирев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

Андрея Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию
17 апреля 2025

Шесть команд примут участие в новом сезоне чемпионата СЗФО по футболу
17 апреля 2025

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках
17 апреля 2025

Волонтёров приглашают на раллийную гонку «Голубые озёра» в Псковской области
17 апреля 2025

Псковичка примет участие в Кубке России по гребле на байдарках
17 апреля 2025

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 6х6 пройдёт в два этапа
17 апреля 2025

Пскович Павел Сорин участвует во всероссийских соревнованиях по гребле «Донская регата»
17 апреля 2025

Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выигрывают областной фестиваль ГТО среди вузов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...