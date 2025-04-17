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Культура

«Культурный марафон»: как в Пскове отметят день рождения Каверина

Как отметят день рождения писателя Вениамина Каверина в Пскове, рассказала исполняющая обязанности директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Полина Бабёнышева. Фото: ПАИ

«У нас в этом году получилась совершенно неожиданная история. Обычно мы отмечаем юбилеи, но, хотя в этом году не юбилей, на нас вышло сообщество почитателей мюзикла «Норд-Ост». Это довольно большая группа из Санкт-Петербурга, и они предложили нам сделать что-нибудь к дню рождения Каверина», – рассказала гостья эфира.

Эта история вылилась в культурный марафон, который будет идти три дня – с 18 по 20 апреля, подчеркнула Полина Бабёнышева.

«Эта группа приедет к нам в большом составе – около 60 человек из Санкт-Петербурга и Москвы, и, конечно, жителей города мы тоже приглашаем присоединиться к этому празднику», – сказала она.

Кроме того, 18 апреля в 19:00 состоится литературно-исторический квиз «Каверинский Псков». А 19 апреля в 16:30 начнётся концерт «Капитаны на театральной сцене» в Доме молодёжи. Попасть на мероприятие можно будет по пригласительным билетам, которые можно получить в библиотеке Каверина.

«Концерт будет включать в себя музыкальные номера, которые связаны с мюзиклом «Норд-Ост» и романом «Два капитана», – рассказала и. о. директора библиотеки.

В концерте примут участие солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, фольклорный театр-студия «Северное сияние» (Санкт-Петербург), детский театр «Кантабиле» (Санкт-Петербург) и театр «Гротеск» (Псков).

Подробную информацию обо всех праздничных мероприятиях можно найти в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

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