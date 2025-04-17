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Общество

Псковичка отметила день рождения Всемирного фестиваля молодёжи вместе со всей страной

В праздновании дня рождения Всемирного фестиваля молодёжи приняла участие активистка Международного клуба дружбы из Псковской области Анастасия Литвинова. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Мероприятие прошло 16 апреля в Москве. Анастасия Литвинова рассказала, что атмосфера события была насыщена энергий, на нём собрались люди, для которых важны обмен опытом и дружба народов.

Особенно псковичку вдохновила интерактивная инсталляция «Окна молодёжи мира». Она давала возможность взглянуть в «окна» разных стран, а также увидеть реальные образы участников из самых разных уголков планеты.

Отметим, что в этом году слёт Всемирного фестиваля молодёжи состоится с 17 по 21 сентября. Он будет организован в Нижнем Новгороде. Принять в нём участие могут молодые люди от 14 до 35 лет. Необходимо иметь опыт реализации и участия в международных проектах и программах, ведения бизнеса или запуска стартапа, работы в сфере международных молодёжных некоммерческих проектов.

Кроме того, важное условие – знание английского языка на уровне не ниже B1. Регистрация на слёт фестиваля проходит по ссылке https://asm.wyffest.com/?utm_source=region&utm_medium=pskovskaya-oblast.

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