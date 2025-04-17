Основание для укладки асфальта готовят на улице Полковой в Пскове
Основание для укладки асфальта подготавливают на улице Полковой в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Также идёт установка бортового камня. Полный комплекс работ придётся отложить из-за необходимости дождаться окончания отопительного сезона, чтобы обновить участок теплотрассы.
После её модернизации дорожники продолжат ремонт. Они приступят к устройству нового покрытия на улице Полковой, а также на прилегающих Войсковой и Нововойсковой улицах.
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