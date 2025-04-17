Вылет самолёта из Пскова в Москву перенесли из-за возможной поломки
Самолёт из Пскова в Москву так и не вылетел. По расписанию авиаборт должен был отправиться в 21:25, однако вылет отложили на 22:10.
Как сообщили ПАИ пассажиры, вылет снова не состоялся. Пассажиры проследовали обратно в аэропорт.
По предварительным данным, рейс был отложен из-за поломки.
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