Вылет самолёта из Пскова в Москву перенесли из-за возможной поломки

22:32, 17 апреля 2025, ПАИ

Самолёт из Пскова в Москву так и не вылетел. По расписанию авиаборт должен был отправиться в 21:25, однако вылет отложили на 22:10.

Как сообщили ПАИ пассажиры, вылет снова не состоялся. Пассажиры проследовали обратно в аэропорт.

По предварительным данным, рейс был отложен из-за поломки.