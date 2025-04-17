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Происшествия

Жилой дом, автомобиль и хозпостройки сгорели в Новосокольническом районе

Возгорание частного дома произошло в деревне Островки Новосокольнического района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание частного дома в деревне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Жильцы успели выйти из дома. В результате пожара уничтожены автомобиль, баня, хлев, дом.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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