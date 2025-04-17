1,5 тонны кормов для животных не пропустили через госграницу в Псковской области

23:03, 17 апреля 2025, ПАИ

1,5 тонны кормов для непродуктивных животных не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Белоруссии. Сотрудник ведомства установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение груза.

Перемещение кормов для непродуктивных животных по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.