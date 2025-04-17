1,5 тонны кормов для животных не пропустили через госграницу в Псковской области
1,5 тонны кормов для непродуктивных животных не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз везли из Белоруссии. Сотрудник ведомства установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение груза.
Перемещение кормов для непродуктивных животных по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.
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