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Общество

1,5 тонны кормов для животных не пропустили через госграницу в Псковской области

1,5 тонны кормов для непродуктивных животных не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Белоруссии. Сотрудник ведомства установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение груза.

Перемещение кормов для непродуктивных животных по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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