Учёные нашли признаки жизни за пределами Солнечной системы

23:21, 17 апреля 2025, ПАИ

Команда из Кембриджа, изучающая планету под названием K2-18b в созвездии Льва, обнаружила в атмосфере небесного тела два органических соединения – это самые веские доказательства внеземной жизни, сообщается в научном журнале Astrophysical Journal.

K2-18b в два с половиной раза больше Земли. В 2023 году с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» в атмосфере этого небесного тела зафиксировали следы органических соединений, которые могут быть связаны с наличием жизни: диметилсульфид и диметилдисульфид. На Земле эти вещества производят фитопланктон и морские бактерии. Однако тогда учёные не были уверены в правильности выводов из-за множества противоречий. Сейчас же они более уверены в своих выводах и заявляют, что эти результаты «стали самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей Солнечной системы».

Напомним, что планету K2-18b обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.