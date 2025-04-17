Фестиваль профессий впервые прошёл в Псковской области

23:29, 17 апреля 2025, ПАИ

Первый фестиваль профессий в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошёл в Псковской области сегодня, 17 апреля. Он собрал более 300 школьников и студентов, сообщили ПАИ в региональном комитете по труду и занятости.

На фестивале работали две интерактивные площадки, присутствовало шесть работодателей, было представлено более 50 вакансий. Мероприятие призвано помочь молодёжи сделать осознанный выбор карьеры и повысить интерес к различным специальностям.

Отметим, что завтра, 18 апреля, в 10:00 начнётся второй день фестиваля и региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Он состоится во всех кадровых центрах Псковской области.