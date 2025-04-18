На границе Эстонии растёт очередь из желающих попасть в Россию на Пасху

07:25, 18 апреля 2025, ПАИ

В Нарве на границе Эстонии и России заметно выросли очереди из-за желающих попасть в страну на Пасху. Перевозчики советуют пассажирам, пересекающим пешеходный погранпункт Нарва-Ивангород учитывать эти обстоятельства. Очевидцы сообщают, что в очереди приходится проводить около 10 часов.

Некоторые не успевают пройти контроль до 23:00, когда КПП закрывается, и пережидают ночь в ближайших гостиницах. Каждые 25 минут эстонские пограничники пропускают по 15-20 человек, есть факты продажи мест в очереди.

В Лухамаа (Шумилкино - РФ) и Койдуле (Куничина Гора - РФ) пока нет очередей из пешеходов, но автовладельцы вынуждены проводить в ожидании пересечения границы больше трёх суток.

Пассажиропток растет не только из-за длинных пасхальных выходных, но и в связи со школьными каникулами в некоторых странах Балтии и Скандинавии.

На следующей неделе с 21 по 27 апреля ожидается обратная ситуация, когда люди будут возвращаться из России.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска «Нарва» (на российской стороне – «Ивангород») в Эстонии на границе с Ленинградской областью будет закрыт с 30 апреля по 2 мая, напомнила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

С 1 февраля 2024 года границу в МАПП «Ивангород» можно перейти только пешком, автомобильная часть закрыта на реконструкцию. Также по решению эстонской стороны пункт пропуска «Нарва» работает с 7:00 до 23:00.