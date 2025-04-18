Более 3,8 тысячи магазинов насчитывается в Псковской области

11:40, 18 апреля 2025, ПАИ

Более 3,8 тысячи магазинов насчитывается в Псковской области, по данным на конец 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Товары повседневного спроса представлены в 1 263 магазинах шаговой доступности или минимаркетах. Кроме того, в области действуют и 208 супер- и 15 гипермаркетов.

Специализированных непродовольственных магазинов насчитывалось 1 051, продовольственных – 227. Универмагов всего в области восемь, прочих магазинов – 1 046.