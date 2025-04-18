Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ

09:56, 18 апреля 2025, ПАИ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третий раз в карьере и второй подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, пишет ТАСС.

В 78 матчах Кучеров набрал 121 очко. Второе место занял Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 116 очками в 79 играх. Третью позицию поделили игрок «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и хоккеист «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравшие по 106 очков.

В прошлом сезоне Кучеров установил рекорд среди россиян, набрав 144 очка в 81 матче. Пять лет назад, также став лучшим бомбардиром, он записал на свой счет 128 очков. Лучший бомбардир чемпионата получает «Арт Росс Трофи». Среди россиян награду дважды выигрывал Евгений Малкин и один раз – Александр Овечкин.

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