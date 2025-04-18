Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи завоевали медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике в Смоленске

Псковские спортсмены, воспитанники центра «Юность» стали призёрами всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Энергия весны» и детского открытого турнира, которые прошли в Смоленске с 14 по 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».

  • Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях в Смоленске
    Фото: центр «Юность»
  • Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях в Смоленске
    Фото: центр «Юность»
  • Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях в Смоленске
    Фото: центр «Юность»
  • Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях в Смоленске
    Фото: центр «Юность»

В соревнованиях участвовали 25 псковских спортсменов, которые боролись за медали с участниками из девяти регионов страны.

Во всероссийских соревнованиях золото на счету Екатерины Антоновой и Алексея Ушарова в смешанных парах 12-14 лет. Бронзу в групповых упражнениях в этом же возрасте выиграли псковичи Александра Крахмальная, Златослава Кузнецова, Людмила Петрова, Вера Рымарчук и Дарья Фёдорова.

В детских состязаниях бронзу удалось завоевать псковскому дуэту Артёма Егорова и Софьи Петровой. Также псковичи выиграли серебро в номинации «Гимнастическая платформа».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2025

Псковичи завоевали медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике в Смоленске
17 апреля 2025

Андрея Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию
17 апреля 2025

Шесть команд примут участие в новом сезоне чемпионата СЗФО по футболу
17 апреля 2025

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках
17 апреля 2025

Волонтёров приглашают на раллийную гонку «Голубые озёра» в Псковской области
17 апреля 2025

Псковичка примет участие в Кубке России по гребле на байдарках
17 апреля 2025

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 6х6 пройдёт в два этапа
17 апреля 2025

Пскович Павел Сорин участвует во всероссийских соревнованиях по гребле «Донская регата»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...