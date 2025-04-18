Псковичи завоевали медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике в Смоленске

10:25, 18 апреля 2025, ПАИ

Псковские спортсмены, воспитанники центра «Юность» стали призёрами всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Энергия весны» и детского открытого турнира, которые прошли в Смоленске с 14 по 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».



Фото: центр «Юность»



Фото: центр «Юность»



Фото: центр «Юность»



Фото: центр «Юность»







В соревнованиях участвовали 25 псковских спортсменов, которые боролись за медали с участниками из девяти регионов страны.

Во всероссийских соревнованиях золото на счету Екатерины Антоновой и Алексея Ушарова в смешанных парах 12-14 лет. Бронзу в групповых упражнениях в этом же возрасте выиграли псковичи Александра Крахмальная, Златослава Кузнецова, Людмила Петрова, Вера Рымарчук и Дарья Фёдорова.

В детских состязаниях бронзу удалось завоевать псковскому дуэту Артёма Егорова и Софьи Петровой. Также псковичи выиграли серебро в номинации «Гимнастическая платформа».

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