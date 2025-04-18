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Общество

О донорстве крови и костного мозга расскажут в программе «Анамнез»

Врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко и председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова станут гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 18 апреля, в 14:00.

Илья Галенко и Валерия Мишакова. Фото: ПАИ

Какова сейчас ситуация с донорством крови и костного мозга в Псковской области? Какие программы работают для поддержки доноров? Кто может стать донором крови? Сколько лет самому возрастному донору? Что такое семейное донорство? Какие существуют мифы о донорстве костного мозга?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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