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Общество

Ярмарка вакансий проходит в Псковской области

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Псковской области сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Площадками проведения ярмарки стали кадровые центры каждого муниципалитета. Более 3,6 тысячи вакансий на ярмарке представили более 220 работодателей. В Пскове более 1,9 тысячи вакансий представили 43 работодателя, в Великих Луках представлено почти 1,2 тысячи вакансий от 14 работодателей.

На 25 площадках пройдут более 50 мероприятий: собеседования с работодателями, лекции, тренинги, профтестирования, мастер-классы и различные интерактивы круглые столы, экскурсии. Также в рамках ярмарки состоится открытие 23 дискуссионных клубов для участников СВО и членов их семей.

Кроме того, специалисты кадровых центров проведут консультации для руководителей кадровых отделов предприятий, чтобы укрепить эффективное взаимодействие, смыслы и содержание нового национального проекта «Кадры».

Отметим, что Всероссийская ярмарка трудоустройства ориентирована на все категории граждан.

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