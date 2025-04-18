Ярмарка вакансий проходит в Псковской области

11:40, 18 апреля 2025, ПАИ

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Псковской области сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

Площадками проведения ярмарки стали кадровые центры каждого муниципалитета. Более 3,6 тысячи вакансий на ярмарке представили более 220 работодателей. В Пскове более 1,9 тысячи вакансий представили 43 работодателя, в Великих Луках представлено почти 1,2 тысячи вакансий от 14 работодателей.

На 25 площадках пройдут более 50 мероприятий: собеседования с работодателями, лекции, тренинги, профтестирования, мастер-классы и различные интерактивы круглые столы, экскурсии. Также в рамках ярмарки состоится открытие 23 дискуссионных клубов для участников СВО и членов их семей.

Кроме того, специалисты кадровых центров проведут консультации для руководителей кадровых отделов предприятий, чтобы укрепить эффективное взаимодействие, смыслы и содержание нового национального проекта «Кадры».

Отметим, что Всероссийская ярмарка трудоустройства ориентирована на все категории граждан.