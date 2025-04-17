Фальшивые рубли обнаружили в Пскове

11:01, 18 апреля 2025, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом 1 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 15 апреля в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, фальшивка поступила в выручке из магазина в Стругах Красных. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.