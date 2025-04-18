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Общество

Назначен врио ректора ПсковГУ

Временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета назначен Сергей Николаев, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Сергей Николаев в 2003 году окончил Академию права и управления по специальности «юриспруденция». Имеет ученую степень доктора педагогических наук и ученое звание доцента, автор более 120 научных работ.

С 2019 года занимал должность директора Института образования и социальных наук ПсковГУ.

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