Назначен врио ректора ПсковГУ
Временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета назначен Сергей Николаев, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Сергей Николаев в 2003 году окончил Академию права и управления по специальности «юриспруденция». Имеет ученую степень доктора педагогических наук и ученое звание доцента, автор более 120 научных работ.
С 2019 года занимал должность директора Института образования и социальных наук ПсковГУ.
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