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Общество

В Пскове начался сезон фонтанов

В Пскове начался сезон фонтанов, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Город вновь наполнился звуками журчащей воды и блеском брызг! Сезон фонтанов официально открыт! Приходите насладиться водной симфонией в дендропарке и сквере на Четырёх углах», – пригласил Борис Елкин горожан.

По его словам, фонтан в Ботаническом саду пока отдыхает из-за незначительных технических неполадок. «Скоро исправим ситуацию, и он снова нас порадует своей красотой», – пообещал глава Пскова.

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