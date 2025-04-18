В Пскове начался сезон фонтанов

11:38, 18 апреля 2025, ПАИ

В Пскове начался сезон фонтанов, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Город вновь наполнился звуками журчащей воды и блеском брызг! Сезон фонтанов официально открыт! Приходите насладиться водной симфонией в дендропарке и сквере на Четырёх углах», – пригласил Борис Елкин горожан.

По его словам, фонтан в Ботаническом саду пока отдыхает из-за незначительных технических неполадок. «Скоро исправим ситуацию, и он снова нас порадует своей красотой», – пообещал глава Пскова.