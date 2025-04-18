Территорию возле Бежаницкой школы искусств продолжают приводить в порядок

13:21, 18 апреля 2025, ПАИ

Благоустройство общественной территории возле Бежаницкой школы искусств продолжается в посёлке, пишет газета «Сельская новь».



Фото: архив газеты «Сельская новь» и администрации Бежаницкого муниципального округа



Фото: архив газеты «Сельская новь» и администрации Бежаницкого муниципального округа



Фото: архив газеты «Сельская новь» и администрации Бежаницкого муниципального округа



Фото: архив газеты «Сельская новь» и администрации Бежаницкого муниципального округа



Фото: архив газеты «Сельская новь» и администрации Бежаницкого муниципального округа



Фото: архив газеты «Сельская новь» и администрации Бежаницкого муниципального округа











Подрядная организация спилила старые деревья и кусты, выкорчевала пни, а также демонтировала брусчатку. Идёт подготовка территории для укладки новой брусчатки и установки водоотводных лотков.

Работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» по результатам рейтингового голосования населения округа в 2024 году.