Сотрудников органов местного самоуправления наградили в Пскове

13:38, 18 апреля 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления, прошло в Пскове. Оно состоялось в преддверии профессионального праздника представителей органов МСУ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



































































































































Мероприятие прошло в Большом концертном зале областной филармонии. На нём собрались сотни представителей муниципального сообщества со всего региона. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил участников церемонии с предстоящим профессиональным праздником. Он также отметил, что всего в регионе 788 ТОС, которые объединяют почти 150 тысяч жителей Псковской области.

Общий объём средств областного и местных бюджетов на финансирование инициатив граждан в этом году превысит 250 миллионов рублей. На реализацию проектов ТОС будет направлено почти 170 миллионов рублей.

Михаил Ведерников также подчеркнул значимость проведения реформы местного самоуправления в Псковской области, которая дала возможность выстроить более эффективную работу с жителями.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в свою очередь заметил, что специфика работы МСУ заключается в постоянном диалоге с людьми и только работа большой командой приведёт к действенным результатам. Отдельно Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за инициативы в части развития органов МСУ и поддержку муниципальных служащих.

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева назвала муниципальных служащих настоящими патриотами и поблагодарила за их работу.

Кроме того, на мероприятии чествовали отличившихся представителей муниципального сообщества региона. Михаил Ведерников вручил награду Совета Федерации, медали «За заслуги перед Псковской областью», медали Княгини Ольги, почётные знаки «За заслуги перед Псковской областью», почётные грамоты главы региона и благодарственные письма правительства области. Их получили более 30 работников муниципалитетов.

В этот день они также были отмечены наградами Псковского областного Собрания депутатов и ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».