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Общество

Администрация Пскова подала иск об изъятии недостроенного дома на улице Советской, 96

Администрация Пскова подала иск об изъятии недостроенного дома на улице Советской, 96, сообщили ПАИ в арбитражном суде.

Согласно исковому заявлению, до января 2025 года между комитетом по управлению муниципальным имуществом Пскова и ООО «Новый Адрес» действовал договор аренды на земельный участок, расположенный по этому адресу.

Но в феврале строительство объекта не завершено (степень готовности составляет 96%), заявления на ввод объекта в эксплуатацию не поступало, разрешения на ввод объекта не выдавалось.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд. Заседание назначено на 20 мая.

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