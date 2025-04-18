В Псковской области открылись 23 клуба участников спецоперации и членов их семей

15:10, 18 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области дан старт работе клубов участников СВО и членов их семей при кадровых центрах «Работа России». Площадки открылись в населенных пунктах региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

18 апреля в муниципалитетах прошло первое заседание клубов. В них приняли участие социальные координаторы Государственного фонда «Защитники отечества», представители общественных патриотических организаций, представители местной власти, руководители предприятий, участники СВО и их близкие. Мероприятие в разных уголках региона объединило в общей сложности свыше 200 человек.

Большой старт работе клуба был дан в Пскове. На открытии площадки присутствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Организация таких клубов станет ответом на целый ряд сложностей, с которыми сталкиваются участники СВО и члены их семей при трудоустройстве. Площадки также будут важным инструментом в работе по трудоустройству граждан, вернувшихся из зоны специальной военной операции», — обратилась Вера Емельянова к участникам круглого стола.

Идеей развития клубов участников СВО в регионе стал положительный опыт работы такой площадки в Островском муниципальном округе.

За полтора месяца в кадровые центры обратились десятки ветеранов, многим из которых удалось найти подходящую работу. К примеру, в Себеже специалисты посодействовали трудоустройству ветерана в местную ресурсоснабжающую организацию, другому — запустить собственный бизнес. В Плюссе ветеран СВО получил должность водителя в местной администрации. В Стругокрасненском муниципальном округе кадровый центр помог организовать переобучение, и человек уже готовится выйти на работу. В Пустошке специалисты работают с членами семьи ветерана, а в Кунье содействуют в трудоустройстве супруге пропавшего без вести бойца.

Клубы ставят перед собой задачу адресно содействовать в трудоустройстве данной категории граждан: от содействия в поиске подходящей работы до проведения специализированных ярмарок вакансий. Будут обсуждаться проблемы и поиск удобных решений.

После первого заседания сформирован план работы, учтены пожелания ветеранов и предложения организаций. Работодатели активно включились в работу и выразили готовность в организации профтуров, проведения специализированных ярмарок и содействия в трудоустройстве ветеранов.

Встречи клубов будут проходить регулярно раз в квартал. В зависимости от обращений и задач, их количество будет корректироваться.

Открытие клубов прошло в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проходит во всех районах Псковской области и приурочена ко Дню службы занятости. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Кадры».