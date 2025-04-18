Дороги перекроют в девяти округах Псковской области с 18 до 24 апреля

17:02, 18 апреля 2025, ПАИ

Несколько дорог перекроют в девяти округах Псковской области в связи с проведением тренировочных сборов и официальных тестовых заездов в рамках подготовки к шестому этапу Кубка России по ралли «Голубые озёра» с 18 по 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УВМД России по Псковской области.

В каждый из дней перекрытие будет длиться с 10:00 до 18:00.

18 апреля дорогу перекроют по маршруту Гультяи – Ореховно – Святец от Ореховно до Гультяев в Пустошкинском районе, от деревни Рясино до Кудка в Опочецком округе, а также по трассе Норкино – Глубокое от Норкино до Деревеньки в Опочецком округе.

19 апреля перекрытие произойдёт в Опочецком и Новоржевском округах по трассам Опочка – Лобово – Мякишево от Пьяново до Есенников, а также Овчино – Дубровы – Литово от Литово до Перхово и далее до Пришвино. По дорогам маршрута Локня – Рыкайлово – Иванцево – Михайлов Погост в Локнянском округе также нельзя будет проехать в этот день.

В Бежаницком округе по маршруту Кудеверь – Бардово перекроют дорогу от Кудеверя до Дорожково и дальше до Волоково 20 апрлея. В этот же день в Опочецком округе перекроют трассу Глубокое – Водобег от Глубокого до Водобега.

21 и 22 апреля остановят движение в Новоржевском, Бежаницком и Опочецком округах по трассам Новоржев – Кудеверь и Бежаницы – Кудеверь – Болгатово. Также 22 апреля нельзя будет проехать по трассе Исаково – Микулино от Чёрных Ручьёв до Ильичино в Себежском районе.

Самое масштабное перекрытие произойдёт 23 апреля. Нельзя будет проехать по трассам Идрица – Лопатово от Сутоки до Старицы и Сутоки – Уклеино в Себежском районе. Закрыт будет маршрут Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино от Травино в Порховском округе до Капустино в Дедовичском и от Навережье до Сысоево в Дедовичском районе. В Красногородском районе дорогу перекрою по маршруту Лысцево – Синяя Никола – Демидово от Синей Николы до Посинья и далее до Демидово. Произойдёт также перекрытие по маршруту Пустошка – Щукино – Алоль от Щукино до Красного и от Андрохново до Забегов в Пустошкинском районе. В Себежском районе движение остановится по дорогам Максютино – Родионово от Китово до Родионово и от Дорбышей до Шершней также в Себежском районе.

24 апреля будут закрыты трассы Пустошка – Щукино – Алоль от Копылка до Васильков и дальше до Криухи в Пустошкинском районе, Пустошка – Себеж от Исаково до Ханево и от Шевино в Себежском районе до Дуплищ в Пустошкинском районе, Забелье – Маево от Морозово до Рыкшино в Пустошкинском районе, Алушково – Мануково – Рыкшино от Рыкшино до Сергейково в Пустошкинском районе.