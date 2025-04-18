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Общество

Около 120 человек примут участие в форуме по цифровым технологиям в образовании в Пскове

Около 120 участников из 40 субъектов страны примут участие во Всероссийском форуме «Российские цифровые технологии в образовании» в Пскове с 21 по 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подобные конференции проводят в городе с 2003 года. Их основная тема – интеграция информационных систем в образовании. В этом году в мероприятии примут участие в том числе и эксперты из Запорожской и Херсонской областей.

В рамках форума планируется обсудить актуальные вопросы и пути развития российских цифровых платформ, а также провести стратегическую сессию по развитию федеральной государственной информационной системы «Моя школа» и цифрового образовательного портфолио.

Организаторами форума выступят правительство Псковской области, региональный комитет по образованию, Региональный центр информационных технологий. Форум проходит при поддержке Минцифры России, Минпросвещения РФ, Рособрнадзора и Российской академии образования.

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