На прошлой неделе клещи впились в 29 жителей Псковской области
С 10 по 17 апреля клещи впились в 29 жителей Псковской области. С начала сезона от кровососущих пострадал 131 человек, в том числе 45 детей, сообщили ПАИ в региональном Роспотребнадзоре.
Чаще других с клещами сталкивались жители Пскова и Великих Лук – 31 и 21 обращение за помощью соответственно. Среди районов в начале списка Опочецкий – 13 случаев, Псковский – девять обращений, Дедовичский, Островский и Порховский – по восемь жалоб.
В лабораториях исследовали 94 клеща: 44 снятых с пострадавших и 50 из природных биотопов. В 22,34% случаев клещи оказались поражены клещевым боррелиозом, в 2,13% – моноцитарным эрлихиозом человека. Других болезней не найдено.
За январь – апрель вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 1483 человека, в том числе 69 детей, ревакцинировано 915 человек, в том числе 10 детей.
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