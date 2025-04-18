Льготники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Псковской области с 1 по 15 мая

18:03, 18 апреля 2025, ПАИ

Отдельные категории граждан и сопровождающие их лица смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте в Псковской области с 1 по 15 мая. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на заседании организационного комитета «Победа» сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В этот период бесплатным проездом могут воспользоваться

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

граждане, которые работали на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов;

лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

граждане, которые работали в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и были награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

вдовы военнослужащих, погибших в периоды войны с Финляндией и Японией;

бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

супруги погибших или умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, а также нетрудоспособные члены их семей.

Бесплатный проезд для этих категорий граждан будет доступен железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории региона.