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Общество

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по исследованию клещей

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по исследованию клещей на инфекции, сообщили ПАИ в Роспотребнадзоре по Псковской области.

В Пскове исследование только на клещевой вирусный энцефалит проводится на улице Гоголя, 21а (вход со двора). Телефон для справок 8 (8812) 66-42-91.

Исследование на четыре инфекции проводится на улице Гоголя, 17 (2-й этаж). Телефон для справок 8(8812) 66-42-80.

В Великих Луках исследование только на клещевой вирусный энцефалит проводится на улице Тимирязева, 9. Телефон для справок 8 (81153) 7-19-14. Исследование на четыре инфекции можно сделать в Санитарном переулке, 4. Телефон для справок 8-911-364-39-19.

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