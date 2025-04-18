В Пскове и Великих Луках открыты пункты по исследованию клещей

15:44, 18 апреля 2025, ПАИ

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по исследованию клещей на инфекции, сообщили ПАИ в Роспотребнадзоре по Псковской области.

В Пскове исследование только на клещевой вирусный энцефалит проводится на улице Гоголя, 21а (вход со двора). Телефон для справок 8 (8812) 66-42-91.

Исследование на четыре инфекции проводится на улице Гоголя, 17 (2-й этаж). Телефон для справок 8(8812) 66-42-80.

В Великих Луках исследование только на клещевой вирусный энцефалит проводится на улице Тимирязева, 9. Телефон для справок 8 (81153) 7-19-14. Исследование на четыре инфекции можно сделать в Санитарном переулке, 4. Телефон для справок 8-911-364-39-19.