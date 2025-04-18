Пскович Павел Сорин выиграл «Донскую регату» на дистанции 2000 метров

15:51, 18 апреля 2025, ПАИ

Пскович Павел Сорин стал победителем всероссийских соревнований по академической гребле «Донская регата», которые проходят в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент ПАИ.

В полуфинальном заезде на 2000 метров в одиночках Сорин показал второе время, завоевав путёвку в финал. Пскович стал первым в решающем заезде, обогнав своего ближайшего преследователя Александра Туфанюка из Калужской области на две секунды.

Всего в состязаниях на этой дистанции участвовало 11 спортсменов из Москвы, Челябинской области, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также Калужской, Псковской и Ростовской областей.

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