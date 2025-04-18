«Куры закончатся, они начнут людей есть?»: свора собак терроризирует псковскую деревню

19:05, 18 апреля 2025, ПАИ

Собаки мужчины, находящегося под следствием по уголовному делу о крупном мошенничестве, терроризируют жителей деревни Подосьё Псковского муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили очевидцы.

Житель Псковского округа находится под следствием по делу о получении пенсии за умершую бабушку, которую он похоронил у дома. 89-летняя пенсионерка умерла ещё в 2019 году, и пскович пять с половиной лет получал за неё выплаты. Теперь свора его собак (а их всего 20 – 14 взрослых и шесть щенков) не даёт спокойно жить в деревне. Перед арестом он выпустил их из вольеров. Они треплют куриц, пугают детей и взрослых перемещением по деревне, из-за чего приходится покупать специальные отпугивали. Заметить их можно даже на площадке у детского садика.

«Мы живём на улице Центральной и мучаемся с собаками уже не первый год. Я обращалась к главе Логозовской волости, они были в курсе, что он разводит собак и никак за ними не смотрит. Мне дали ответ, что беседу провели, но собак становится всё больше и больше. Они перепрыгивают через забор 2,3 метра в высоту. На детскую площадку не выйти и не покататься на улице на велосипедах. Заявление писали уже два раза», – рассказала местная жительница Юлия Носова корреспонденту ПАИ.

Ещё одна местная жительница Марина Логинова отметила, что ей приходится возить ребёнка в школу, так как купленный отпугиватель может подействовать только на одну собаку, а не на целую свору. «Обращались в сельсовет, там сказали, что это не их компетенция, а в администрации сообщили, что не могут по закону, потому что у них лимит по бездомным собакам закончен и здесь они не являются бездомными, так как хозяин есть, хоть он и под следствием. Не сегодня завтра они начнут кусать, кур уже всех съели. Куры закончатся, они начнут людей есть? И никто ничего сделать не может, потому что у нас законы не позволяют, как сказали вышестоящие органы», – подчеркнула женщина.

У другого местного жителя пострадало всё поголовье кур, а выживших придётся добить, так как у многих вырваны куски мяса. По его словам, пока никого не было дома, около пяти собак выломали кусок забора на саморезах и затрепали птиц. «Кто остался – еле живые. В основном кур у нас больше нет», – сказал он.

Такая же история произошла и на участке Дарьи Голиковой. На их территорию проникло две собаки и перебили почти весь курятник – 14 погибло и пять выжило.

«Перепугали детей, нас, устроили переполох. Печально, что на собственной территории мы не можем чувствовать себя в безопасности. Собаки вели себя достаточно агрессивно, уходить не хотели. Здесь речь идёт даже не о материальном ущербе, а о том, что дети ходят в школу пешком, а свора этих собак ходит по улицам абсолютно неконтролируемо. Страшно ходить даже взрослым. Хотелось бы пресечь их свободное перемещение», – резюмировала хозяйка участка.

Местные жители также написали заявление в прокуратуру и просят все возможные инстанции помочь им в решении этого вопроса.