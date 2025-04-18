В Псковской области все участники Великой Отечественной войны получили региональные выплаты ко Дню Победы

16:50, 18 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области все ветераны и участники Великой Отечественной войны получили региональные единовременные выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева во время заседания организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В честь праздника инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда получили по 20 тысяч рублей. Дети войны, проживающие в регионе и не имеющие других оснований для социальной поддержки, получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Всего таких получателей около двух тысяч человек.

Также за счёт средств местных бюджетов были произведены выплаты вдовам участников и инвалидов войны, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Ольга Евстигнеева также сообщила, что в комитет поступило 60 обращений по различным вопросам. 15 обращений уже решены, 36 находятся в ведении глав муниципалитетов, девять – на особом контроле. Прежде всего вопросы граждан касались ремонта жилых помещений, крыш и бань, а также помощи в приобретении дров.