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Общество

В Псковской области почтили память героев Ледового побоища

Память героев Ледового побоища почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с жителями региона в День воинской славы России сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • 783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Мероприятие, посвящённое 783-летию победы войска князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, прошло у мемориального комплекса «Ледовое побоище». К подножию памятника цветы возложил глава региона Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник Юрий Голубович. После этого военнослужащие Псковского гарнизона возложили к монументу гирлянду воинской славы.

Сотни челочек пришли почтить память героев Отечества. Память всех защитников России почтили минутой молчания.

Кроме того, на территории памятника открылись интерактивные площадки. Это зона военно-исторической реконструкции, метательный тир, площадка фехтования для детей, выставка вооружения времён Великой Отечественной войны и современного, а также точка знакомства с основами тактической медицины.

В честь праздника у монумента также развернули 15-метровый флаг России и провели концерт с участием творческих коллективов Псковского района и военного оркестра Псковской дивизии.

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