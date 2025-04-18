Стало известно, кому досталась главная роль в новом фильме франшизы «Звёздные войны»

19:18, 18 апреля 2025, ПАИ

Райан Гослинг исполнит главную роль в фильме «Звёздные войны: Звёздный истребитель». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

Выход картины запланирован на весну 2027 года. По данным журнала Variety, режиссёром станет Шон Леви, известный по фильмам «Ночь в музее» и «Дэдпул и Росомаха». Сценарий пишет Джонатан Троппер, ранее работавший с Леви над «Дальше живите сами» и «Проект «Адам».

Съёмки планируют начать осенью этого года, а премьера назначена на 28 мая 2027 года. Действие фильма развернётся через пять лет после событий фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Ещё один фильм по вселенной «Звёздных войн» – «Мандалорец и Грогу» – выйдет 22 мая 2026 года.

Райан Гослинг – канадский актёр, известен по ролям в фильмах «Дневник памяти», «Ла-Ла Ленд», «Каскадёры». Он трижды номинировался на премию «Оскар».