Илианна Петрова стала гостьей программы «Минкульт». Главное

22:26, 24 апреля 2025, ПАИ

Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Главное из эфира: