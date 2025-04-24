Илианна Петрова стала гостьей программы «Минкульт». Главное
Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.
Главное из эфира:
- масштабные мероприятия, посвящённые Дню Знамени Победы, пройдут в посёлке Идрица Себежского района;
- в программе праздника Дня Знамени Победы – концерт волынщика из Великобритании, который исполнит песню «Катюша»;
- реконструкция «На нашей улице Победа» воссоздаст аутентичную атмосферу победного мая 1945 года на улицах Пскова;
- псковичи могут принять участие в реконструкции как актёры массовых сцен;
- более 800 культурных мероприятий запланировано к 80-летию Великой Победы в Псковской области;
- акция «Монументальная песня» пройдёт во всех муниципалитетах области: будет записана песня «День Победы» и создан общий видеоролик;
- во время Дней пушкинской поэзии и русской культуры гостей ждут театральные постановки, иммерсивные спектакли, концертные программы и литературная лаборатория с участием почётных писателей и поэтов;
- Дни Псковской области в Витебске запланированы на конец июля;
- в Международном форуме в поддержку российской истории и культуры «На том стоим», посвящённом 80-летию Великой Победы, примут участие историки из России, Великобритании, Канады и Сербии, а также музыканты из Италии и Белоруссии;
- «Наше море», «Виноград», «Лешуга», «Моя еда», «Музыка на воде», «Западные ворота» пройдут летом в Псковской области;
- комитет по культуре Псковской области поддерживает уникальные муниципальные мероприятия, такие как межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» в Порхове, районный фестиваль «Праздник клюквы» в Пыталово, фестиваль «Взвар» в Невеле и межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора»;
- приём заявок по программе «Земский работник культуры», направленной на привлечение кадров в учреждения культуры малых населённых пунктов региона, проходит в Псковской области;
- в рамках национального проекта «Семья» отремонтируют библиотеки, три детские школы искусств в Печорах, Пушкинских Горах и Дно получат музыкальные инструменты.
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