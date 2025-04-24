Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На концерт «золотого голоса Венеции» Луки Миннелли смогут попасть псковичи бесплатно

Лирический тенор Лука Миннелли представит программу «Венецианская музыкальная лагуна у псковских берегов» 29 апреля, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: Псковский музей-заповедник

В программе концерта прозвучат арии, серенады и песни композиторов от Россини до Модуньо.

Отметим, Лука Миннелли, известный с 2018 года, сотрудничал с мировыми звёздами, включая Брайана Мэя. Его концерты в России прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Вход на концерт бесплатный, если получить пригласительные билеты, которые доступны в музейной кассе по адресу улица Некрасова, 7 (не более одного билета в руки). Сам концерт состоится на площадке Псковского музея-заповедника 29 апреля, начало в 17:00.

Мероприятие проходит в рамках форума «На том стоим», посвящённого 80-летию Победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Маршрут «Псков в свете веков» впервые представят жителям и гостям города
24 апреля 2025

Илианна Петрова стала гостьей программы «Минкульт». Главное
24 апреля 2025

История по крупицам: новую книгу посвятят участникам афганской кампании из Псковской области
24 апреля 2025

На концерт «золотого голоса Венеции» Луки Миннелли смогут попасть псковичи бесплатно
24 апреля 2025

Программы поддержки учреждений и работников культуры назвала Илианна Петрова
24 апреля 2025

Программу ярмарки «Весна-2025» в Великих Луках опубликовали организаторы
24 апреля 2025

Псковская область укрепляет международные связи: от «Кургана Дружбы» до арт-резиденции молодых музыкантов
24 апреля 2025

Фестиваль «Детвора Победы» прошёл в Порхове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...