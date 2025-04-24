На концерт «золотого голоса Венеции» Луки Миннелли смогут попасть псковичи бесплатно

21:30, 24 апреля 2025, ПАИ

Лирический тенор Лука Миннелли представит программу «Венецианская музыкальная лагуна у псковских берегов» 29 апреля, сообщили ПАИ организаторы.

В программе концерта прозвучат арии, серенады и песни композиторов от Россини до Модуньо.

Отметим, Лука Миннелли, известный с 2018 года, сотрудничал с мировыми звёздами, включая Брайана Мэя. Его концерты в России прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Вход на концерт бесплатный, если получить пригласительные билеты, которые доступны в музейной кассе по адресу улица Некрасова, 7 (не более одного билета в руки). Сам концерт состоится на площадке Псковского музея-заповедника 29 апреля, начало в 17:00.

Мероприятие проходит в рамках форума «На том стоим», посвящённого 80-летию Победы.