Псковские барсики претендуют на победу в конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье»

18:35, 18 апреля 2025, ПАИ

Проект «Псковские барсики самые милые» занял призовое место в финале межрегионального конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье» 2025 года в категории «Сувенир-игрушка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Жюри конкурса высоко оценило персонажей Савву, Валю и Веню, названных в честь известных псковичей: реставратора Саввы Ямщикова, заслуженного театрального деятеля Валерия Порошина и писателя Вениамина Каверина, автора романа «Два капитана». Эти персонажи также стали героями анимационного фильма Школы креативных индустрий.

Теперь проект будет участвовать в большом финале конкурса, который пройдёт в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.

В межрегиональном конкурсе приняло участие 468 изделий авторов и производителей туристических сувениров из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. В финал вышло 235 изделий.