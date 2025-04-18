Три картины подарил «Михайловскому» новгородский художник

18:54, 18 апреля 2025, ПАИ

Три картины со своей выставки, открытой сегодня, 18 апреля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», художник из Великого Новгорода передал в дар музею. Как рассказали ПАИ в Пушкинском заповеднике, это полотна «Пушкин на берегу озера Кучане» (2024), «Солнечные пятна на деревьях» (вид музея-усадьбы «Михайловское», 2020) и «Савкина горка. Краски осени» (2019).

В музее уточнили, что экспозиция «Юрий Ерышев. «Гений Пушкина всегда со мной» была подготовлена к 75-летию художника. На ней представлены 53 работы из коллекции мастера. Это виды Пушкиногорья, написанные в период с 2017 по 2024 год, а также архитектурные пейзажи, которые знакомят зрителя с достопримечательностями Новгородской земли и были созданы чуть раньше, в 2009–2019 годах.

Новая выставка развёрнута в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и будет открыта для посетителей до 18 июня, так что при желании с ней могут ознакомиться многочисленные гости и участники LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии – Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Юрий Ерышев – выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (сейчас Санкт-Петербургская академия художеств имени И. Е. Репина). Уже в 1970–1980 годах он был широко известен как портретист, во многих своих приёмах следовавший традициям старых мастеров. Однако со временем художник отошёл от академической манеры, обратившись к художественному языку начала XX века, в частности к языку русских авангардистов, особенно Аристарха Лентулова.

В «Михайловском» особо отметили, что работы новгородского художника экспонировались на многих выставках в России и за рубежом. Его полотна сегодня хранятся в фондах Новгородского государственного музея-заповедника, Новгородского музея художественной культуры, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея города Уотфорда (Англия), в картинной галерее Полоцка (Белоруссия), в других государственных и частных собраниях в России, Австралии, Англии, Германии, Дании, Израиле, Китае, Норвегии, США, Швеции, Шотландии.