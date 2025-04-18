Более 115 млн рублей будет выделено на ремонт и благоустройство воинских захоронений в Псковской области

22:46, 18 апреля 2025, ПАИ

Комплексные работы по ремонту и благоустройству на 150 воинских захоронениях и мемориалах планируется провести в Псковской области в этом году. Для этих целей будет выделено свыше 115 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании организационного комитета «Победа», которое прошло в пятницу, 18 апреля, под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова отметила, что на других мемориальных объектах также будут проведены текущий ремонт и благоустройство, а муниципальные образования уже составили графики проведения субботников.

Ремонт воинских захоронений, памятников и мемориальных знаков в Псковской области финансируется за счёт бюджетов различных уровней и спонсорской поддержки. В рамках региональной программы планируется отремонтировать 26 объектов, для чего будет выделено 12,5 миллиона рублей. Кроме того, общий объём финансирования по федеральной программе составит 55 миллионов рублей, что позволит восстановить ещё 15 значимых для региона памятников и мемориалов.

Елена Тимашова также подчеркнула, что на благоустройство воинских захоронений направлено 100 проектов территориальных общественных самоуправлений, которые были поданы на региональный конкурс. Она заверила, что эти проекты, учитывая их важность в преддверии 80-летия Победы, обязательно получат поддержку.

Михаил Ведерников призвал руководителей муниципалитетов уделить особое внимание работе по приведению в порядок воинских мемориалов и захоронений и взять этот вопрос под личный контроль. В настоящее время местные органы самоуправления зарегистрировали 810 захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны, а также 404 памятника и памятных знака.