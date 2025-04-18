Псковские полицейские сдали кровь

23:23, 18 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники региональной Госавтоинспекции и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области сдали кровь в преддверии Национального дня донора, который ежегодно отмечают 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области









Перед процедурой добровольцы прошли медицинское обследование, сдали кровь из пальца для определения резус-фактора и уровня гемоглобина, получили рекомендации от терапевта и приступили к сдаче крови.

Некоторые сотрудники Госавтоинспекции уже являются почётными донорами. Полицейские сдают кровь на постоянной основе, регулярно пополняя банк крови.

Полицейские уверены, что сданная кровь поможет спасти не одну жизнь, а такие мероприятия – это отличный способ напомнить жителям региона о том, что каждый желающий может прийти на станцию переливания крови и безвозмездно оказать донорскую помощь.